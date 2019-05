130 ans de Gruau : Lionel, embauché dans l'entreprise mayennaise depuis ses 14 ans !

Saint-Berthevin, France

C'est une des entreprises les plus anciennes de la Mayenne. Le constructeur-carrossier de véhicules utilitaires Gruau. Le leader européen, fête ses 130 ans cette année. Et ce vendredi sur le site de Saint-Berthevin, la société a organisé une petite cérémonie avec la visite d'une exposition de voitures. Ce fleuron de l'industrie mayennaise emploie 1.500 salariés avec un chiffre d'affaires de 280 millions.

1962 : début de l'histoire d'amour

Le constructeur-carrossier existe depuis 1889, sous les ordres de la famille Gruau depuis cinq générations. En Mayenne, un homme est le véritable témoin de l'histoire de l'entreprise : Lionel, embauché à ses 14 ans, en 1962. Apprenti, chef d'atelier, cet homme affable est depuis 2008 le conservateur du patrimoine au sein de Gruau. Lionel est en effet chargé de collectionner et de répertorier toutes sortes d'archives concernant le carrossier. "J'ai cumulé énormément de documents, de photos, des négatifs, des bandes sons, des plaquettes, tout ce qui concerne Gruau et qui me semblait important de conserver, un peu comme aux archives départementales" sourit ce passionné de carrosserie.

Bénévole

Et preuve que les Mayennais sont fiers de Gruau, Lionel a reçu des pièces de collection de personnes externes au carrossier. "Des gens m'ont appelé pour des véhicules. Par exemple, il y a quelques semaines un homme est venu me rapporter une charrette" déclare l'ancien salarié. Lionel est un personnage atypique de l'entreprise. Ce Mayennais est âgé de 71 ans et continue de travailler bénévolement, six heures par jour, à faire vivre la mémoire de Gruau. Son rêve : monter un musée de la carrosserie, permanent et ouvert au public. Comme il se plaît à le dire, Gruau est sa deuxième famille. "Quand vous arrivez à 14 ans comme apprenti, et que vous gravissez tous les échelons pour devenir le responsable de fabrication d'un site comme celui de Laval c'est qu'il y a des valeurs dans ce personnage qui sortent de l'ordinaire" explique Patrick Gruau. Preuve du lien fort entre les deux hommes : Lionel peut se targuer d'être un des rares salariés à être tutoyés par son patron.

Les membres de la famille Gruau étaient présents pour les célébrations des 130 ans de l'entreprise mayennaise © Radio France - Thierry Ruffat