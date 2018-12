130 gilets jaunes à Mont-de-Marsan pour une marche citoyenne et festive

Environ 130 gilets jaunes ont défilé samedi après-midi dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. Une marche citoyenne dans le calme et dans une ambiance festive avec paquito et chorégraphies au programme.

Mont-de-Marsan, France

Soleil, musique et pas de danse. Les 130 gilets jaunes qui ont défilé samedi après-midi dans les rues de Mont-de-Marsan avaient le sourire. Top départ donné à 15h depuis les arènes; le cortège s'est ensuite dirigé vers le centre-ville et la mairie. Les automobilistes sont restés bloqués une dizaine de minutes rue Gambetta. Des gilets jaunes ont, en effet, improvisé un paquito sur le bitume. Plus loin, devant les halles de la Madeleine, les manifestants ont enchaîné les chorégraphies. Ambiance bon enfant, donc, sans aucun débordement à signaler.

Un paquito et ça repart! A Mont-de-Marsan, les gilets jaunes ne sont pas moroses. © Radio France - Elodie Vergelati

Les gilets jaunes de Mont-de-Marsan occupent le terrain en dansant à quelques pas des halles de la Madeleine. © Radio France - Elodie Vergelati

Les gilets jaunes font une halte devant la mairie de Mont-de-Marsan avant de reprendre leur marche. © Radio France - Elodie Vergelati

Une marche symbolique, et après ?

Dans le cortège, malgré leur bonne humeur, les gilets jaunes n'oublient pas leurs revendications : "faire plier Macron, obtenir le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'est tout ce qui compte", explique une manifestante. Certains s'interrogent sur l'efficacité d'une marche citoyenne. "C'est symbolique, alors oui, il faut la faire", reconnaît Eric. "Mais, je me demande si ça sert à quelque chose. Moi, je suis pour une action d'envergure, un blocage général du pays comme en 68, c'est la seule façon d'obtenir ce qu'on demande", souligne ce gilet jaune de la première heure.

D'autres actions dans le département

Ils étaient 250 gilets jaunes mobilisés samedi matin à Dax pour une marche citoyenne. Opération péage gratuit dans l'après-midi sur l'A63 à Bénesse-Maremne, avec plus d'une centaine de gilets jaunes présents à partir de 17h. Une dizaine de gilets jaunes ont occupé un rond point à Saint-Avit. Ils faisaient signer une pétition aux automobilistes.