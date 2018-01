130 salariés de Galderma courent à la Prom' Classic

Par Pauline Renoir, France Bleu Azur

130 salariés du site dermatologique de Galderma ont couru aux côtés des 8 000 inscrits de la Prom' Classic dimanche matin. Une course de 10 kilomètres sur la Promenade des Anglais. Leur but : se faire entendre pour empêcher la fermeture de leur site et la suppression de 450 postes.