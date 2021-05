"Malgré la pluie, on est là et on ne bougera pas" : 1.300 manifestants pour le 1er mai à Besançon

Interdites partout en France à cause du covid l'an dernier, les manifestations du 1er ont bien eu lieu cette année. A Besançon, dans le Doubs, environ 1.300 personnes (selon la CGT) se sont d'abord réunies place de la Révolution, avant de défiler dans tout le centre-ville, jusqu'à l'Esplanade des droits de l'Homme, devant la mairie. Cette année, le cortège a fait un crochet par le Centre dramatique national (CDN), en soutien aux intermittents du spectacle.

Devant le CDN, une membre de la coordination des intermittents et précaires de Franche-Comté a pris la parole pour demander le prolongement de l'année blanche et clamer sa colère devant la fermeture des lieux de culture. La manifestation s'est donc arrêtée pour écouter ces intermittents, qui occupent toujours le CDN.

On est là malgré la pluie, et on ne bougera pas"

Avant de repartir, en direction de la préfecture du Doubs, puis de l'Esplanade des droits de l'Homme, pour finir devant la mairie. La CGT, FO, Solidaires, la FSU, toutes les grandes organisations syndicales étaient présentes : "on est là malgré la pluie, et on ne bougera pas", affirmaient la plupart des manifestants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des étudiantes du syndicat Solidaires, affirment que les étudiants aussi sont des travailleurs. © Radio France - Rachel Saadoddine