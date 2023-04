138 évacués peuvent rentrer chez eux après les effondrements de la rue de Tivoli à Marseille

Ils auront dû patienter 18 jours avant de rentrer chez eux. Un peu moins de la moitié des personnes évacuées après les effondrements de la rue de Tivoli (5e) , le 9 avril dernier, ont eu la bonne nouvelle ce jeudi. La Ville de Marseille autorise 138 habitants parmi les 302 concernés à regagner leur appartement dès ce vendredi 28 avril "après des études approfondies sur la sécurité bâtimentaire de chacun des immeubles", précise-t-elle dans un communiqué.

Cela représente 72 foyers qui vivent dans 19 immeubles aux numéros 53, 55, 57, 48, 50, 54, 58, 60 de la rue Abbé de l’Épée, et des numéros 38, 42, 44, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 de la rue Jaubert.

Trois études réalisées pour s'assurer de la sécurité

Le maire de Marseille, Benoît Payan, explique que "la Ville a initié et sollicité trois études distinctes, toujours en cours sur certains immeubles, afin d’analyser la sécurité bâtimentaire des immeubles un par un". La première par les architectes ingénieurs de la Ville, la seconde par un bureau d’étude privé (Axiolis) mandaté par la Ville, et la dernière par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment de l’État. "Ces trois expertises nous ont permis de garantir aujourd'hui que les 19 immeubles concernés [...] ne présentent plus aucun danger", assure ce jeudi soir Patrick Amico, adjoint en charge du logement à la Ville de Marseille sur France Bleu Provence.

"On parle de quelques semaines" pour les autres immeubles

Pour le reste, les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour permettre la réintégration des 164 autres habitants. "Il n'y a pas de calendrier, on parle de quelques semaines. Ils font l'objet de travaux beaucoup plus lourds. Il nous faut avant tout faire des travaux de sécurisation d'urgence", assure Patrick Amico. Il assure que sept immeubles posent des problèmes qui posent des problèmes aux services techniques et qui datent probablement d'avant les effondrements.

Nouveau périmètre de sécurité

Un périmètre de sécurité a été redéfini en fonction du retour de ces habitants. La rue Jaubert va rouvrir ce vendredi. Pur autant, la rue Abbé de l’Epée ainsi que la rue de Tivoli seront accessibles uniquement sur une partie, et en dépose-minute uniquement, sans possibilité de stationnement. À noter que les carrefours rue de Tivoli/rue Terrusse, rue Abbé de l’Epée/Boulevardd Eugène Pierre et rue Abbé de l’Epée/rue de Bruys restent fermés pour le moment.

L'accueil au gymnase Vallier se poursuit jusqu’à ce samedi 29 avril. Ensuite, ces permanences de médecins, infirmiers, avocats, psychologues vont cesser mais un numéro vert sera toujours disponible sept jours sur sept et 24h/24 au 08.05.56.17.07 ainsi qu'à l’adresse email urgencetivoli@marseille.fr