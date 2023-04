Quelque 14.000 emplois créés en 10 ans à Monaco

Il fait bon travailler sur le Rocher. Ce vendredi, l'IMSEE, l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques, publie son premier rapport sur l'emploi. Entre 2013 et 2022, l’emploi total (activités salariées et non salariées) a augmenté de près de 25%, soit 14.000 emplois créés à Monaco en dix ans, tous secteurs confondus.

Ces chiffres s'expliquent notamment grâce au dynamisme du secteur privé, largement majoritaire (92% de l'emploi salarié) dans la Principauté. Le territoire monégasque compte 8.873 salariés du privé de plus qu'il y a dix ans.

Quelle dynamique après le covid ?

Parmi les secteurs les plus dynamiques, la construction se distingue avec 1.800 salariés supplémentaires. Suivent ensuite les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien qui enregistrent 3.400 emplois supplémentaires en dix ans, soit +33,9 %. Le secteur de l'hébergement restauration se remet doucement du covid, mais reste le deuxième employeur de la Principauté.