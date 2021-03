14.000 salariés de TPE appelés aux urnes dans l'Indre pour leurs élections syndicales

La direction régionale du travail espère que les salariés se mobiliseront plus qu'il y a quatre ans

Les salariés des TPE, très petites entreprises, doivent élire leurs représentants syndicaux. Le scrutin, organisé tous les quatre ans, ouvre ce lundi 22 mars, il prendra fin le 6 avril. Le vote a lieu à distance, soit par courrier, soit par internet. Sont concernés : ceux qui travaillent dans des entreprises de moins de onze salariés et les employés à domicile. Dominée par la CGT, la dernière élection avait surtout été marquée par une très faible participation : 11% dans l'Indre, 7% au niveau national.

Dans l'Indre, un peu plus de 14.000 salariés sont ainsi invités à s'exprimer. "C'est un enjeu de démocratie sociale, explique Laure-Clémence Porcherel, responsable du pôle travail à la Direccte. L'élection permet à ces salariés d'être représentés au niveau de leur branche ou au niveau interprofessionnel". Elle évoque en particulier le cas des employés à domicile : "ils ont un lien direct avec leur employeur qui n'est pas un professionnel et qui peut donc être en difficulté pour connaître les règles en matière de durée de travail ou de fin d'un contrat".

L'élection permet aussi de désigner des conseillers prud'hommes, qui tranchent les litiges entre salariés et employeurs, ainsi que les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) qui ont une fonction de conseil et d'information en matière de formation et de droit du travail.