Le chômage en Savoie ne touche pas tout le monde de la même manière

Le taux de chômage en Savoie reste l'un des plus faibles de France. Une fois passé ce constat, les chiffres montrent une réalité plus contrastée pour les demandeurs d'emploi. Le dernier bilan de Pôle emploi dans le département nous apprend que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.

La Savoie est un département modèle en terme d'emploi : un taux de chômage parmi les plus faibles du pays et parallèlement, de nouvelles embauches. Malgré tout, la situation est loin d'être univoque sur le département et Pôle emploi estime que près de 26.000 postes auront dû mal à être pourvus.

Les villes davantage touchées par le chômage

Pour trouver du travail, mieux vaut habiter à la campagne qu'en ville. Le taux de chômage est plus important dans les bassins chambériens ou aixois qu'en Maurienne ou en Tarentaise, comme en témoigne la carte ci-dessous avec les dix principales villes savoyardes :

Dans l'agglomération de Chambéry, le chômage a même tendance à augmenter. Les créations d'emplois ne compensent pas l'augmentation de la population active.

Si la Savoie a connu une augmentation du nombre d'embauche l'année dernière, le taux rapporté à la population est l'un des plus faibles de la région Auvergne - Rhône-Alpes. "C'est peut-être parce que nous partons d'une situation plutôt bonne et que la marge de progression est plus difficile qu'ailleurs", avance Vincent Giquet, le responsable régional du service statistique de Pôle emploi.

Des emplois plus précaires

L'année dernière, il y a eu 270.000 embauches dans le département de la Savoie. Dans neuf cas sur dix, il s'agit de contrats à durée déterminée ou d'intérim. Le chiffre peut sembler énorme mais Vincent Giquet, le statisticien de Pôle emploi, tempère :

"C'est une tendance nationale. Les embauches en CDI sont de plus en plus rares."

Selon l'organisme, 7 intentions d'embauche sur dix concernent des emplois saisonniers.

Des postes toujours vacants

Si vous souhaitez devenir agent d'entretien, employé d'hôtellerie, aide-soignant ou conducteur routier, c'est le moment de postuler. Les employeurs savoyards rencontrent de nombreuses difficultés à recruter faute de candidats ou faute de personnes formées. Globalement, 36% des projets de recrutement ont dû mal à être pourvus.

"Cela concerne toujours les mêmes secteurs, explique Vincent Giquet, la restauration, l'aide à la personne."