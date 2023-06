14e journée contre la réforme des retraites : suivez la mobilisation en Provence

Ce mardi, pour la 14ème journée de mobilisation contre la réformes de retraites , plusieurs cortèges sont organisés en Provence. Les syndicats souhaitent mettre la pression sur l'Assemblée nationale qui doit examiner jeudi la proposition de loi du groupe LIOT , qui a pour but de revenir sur le recul de l'âge légal de départ et qui a très peu de chance d'aboutir. Lors de la dernière journée de mobilisation en Provence, le 1er mai, 130 000 manifestants étaient descendu dans la rue selon les syndicats et 11 000 selon la préfecture.

ⓘ Publicité

Départ du cortège à 10h30 du Vieux-Port

Marseille, départ du Vieux Port à 10 h 30.

Toulon, départ de la place de la Liberté à 10 h 30.

Draguignan, départ de la sous-préfecture à 10 h 30.

Brignoles, départ de la place Caramy, à 15 h 30.

Saint-Raphaël, départ de la mairie à 18 heures.

Arles, départ du kiosque à musiques, à 10 h 30.

Le trafic légèrement perturbé ce mardi

Pour cette journée de grève, 9 trains sur 10 devraient circuler selon la SNCF. Elle invite les usagers à vérifier en temps réel l'évolution de la situation sur son site .

A Marseille, des lignes de bus sont également perturbées :

La ligne 47 ne circulera pas à partir de 12 heures.

La ligne 88 circulera à 50%, seulement de 12 heures à 17 heures.

Le trafic des deux lignes de métro et des trois lignes de tram ne sera en revanche pas perturbé. Dans les airs, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler notamment un vol sur cinq en provenance ou à destination des aéroports de Marseille, en raison de la participation de contrôleurs aériens à la grève contre la réforme des retraites.