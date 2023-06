Réforme des retraites : ce qui est prévu pour la 14e journée de mobilisation dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Une 14e journée d'opposition à la réforme des retraites est prévue ce mardi 6 juin partout en France, à l'appel des syndicats. Quelque 250 actions sont annoncées, et devraient réunir 400 000 à 600 000 personnes, selon les autorités. Des grèves et des rassemblements sont prévus dans le Poitou.

Cette nouvelle journée de mobilisation a lieu deux jours avant l'examen à l'Assemblée Nationale d'une proposition de loi du groupe centriste Liot visant à abroger la réforme. Mais il y a peu à attendre de ce texte, car les députés, réunis en commission des Affaires sociales, ont voté mercredi 31 mai la suppression de l'article concernant le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

Pour exprimer leur opposition à la réforme, les intersyndicales de la Vienne et des Deux-Sèvres ont donc appelé à se mobiliser dans la rue. "On espère sortir beaucoup de monde, même si on sent bien qu'il y a un peu de démobilisation, qu'on pense à autre chose. Par contre, on est toujours autant déterminé à faire plier le gouvernement" assure Julien Hémon, secrétaire départemental de la CGT de la Vienne.

7 rassemblements prévus

Poitiers : départ du cortège à 14h00 du stade Rébeilleau, arrivée prévue à la gare.

Châtellerault : départ du cortège à 10h00 au kiosque

Loudun : rassemblement prévu à 10h00 devant la mairie

Niort : départ du cortège à 10h30 place de la Brèche

Thouars : départ du cortège à 11h00 place Flandres Dunkerque

Bressuire : départ du cortège à 14h00 place Saint-Jacques

Parthenay : départ du cortège à 16h00 place du Drapeau

Quelques perturbations dans les transports

Le trafic SNCF sera très légèrement perturbé ce mardi, avec en moyenne 9 trains sur 10 en circulation. À Niort, le réseau Tanlib indique que les lignes urbaines 1, 3, 6 et 7 seront concernées par des perturbations tout au long de la journée. Le pôle de la Brèche sera fermé à la circulation à partir de 10h et durant la manifestation. Informations à venir concernant le réseau Vitalis à Poitiers.