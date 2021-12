"15 euros par enfant" : le casse-tête des cadeaux de Noël pour ces parents à Rennes

"Malheureusement, à cause de la crise sanitaire, il n'y a plus de braderie. J'achète très rarement en magasin car les prix sont très élevés." Comme Sonia, de nombreux parents se sont pressés au centre social Carrefour 18 à Rennes, ce samedi après-midi, pour une distribution de jouets du Secours Populaire. Dans ce quartier populaire, certains parents n'ont pas la possibilité d'offrir un cadeau à leur enfant pour Noël, comme 20 % des parents l'année dernière selon une étude IFOP.

Ce serait tellement dommage de les priver de Noël !

Le père Noël pourra donc finalement passer chez Véronique et ses quatre enfants. "C'est important pour les enfants de garder la magie de Noël", glisse celle qui avait pour habitude de dépenser 40 à 50 euros par enfant. "Cette année, on va plutôt descendre à 15 à 20 euros maximum." Peluches, jeux vidéos, livres, instruments... Il y en a pour tous les goûts.

De nombreux jouets et peluches pour enfants sont proposés par le Secours Popualaire. © Radio France - Maxime Glorieux

Sonia a finalement trouvé une tablette interactive avec des boutons, "pour essayer de leur faire oublier les écrans, les téléphones et tout ça. C'est la même chose mais c'est plus interactif et ça leur permet de retenir et d'apprendre." Pour cette maman, la période de Noël est très importante : "Ce serait tellement dommage de les priver de ça, je suis heureuse quand Noël approche, ils ont les yeux qui pétillent et de les voir heureux comme ça, c'est le plus important !" Ici, le prix est libre à la caisse.

Les enfants sont les principales victimes de la crise sanitaire.

Entre 3.000 et 4.000 jouets ont été collectés pendant plus d'une semaine dans dix écoles rennaises et trente autres du département par le Secours Populaire, qui va pouvoir effectuer une semaine de distribution dans plusieurs quartiers de Rennes. "Il y avait beaucoup moins d'écoles qui proposaient leur aide avant la crise du Covid, analyse Elise Lepage, référente du mouvement d'enfants bénévoles du Secours Populaire. Les enfants sont les principales victimes de la crise sanitaire, c'est eux qui ont payé le plus les conséquences. Il y a beaucoup de familles qui se sont mobilisées pour donner les jouets et on constate qu'ils sont en très bon état. Il y a vraiment une prise de conscience." Cette distribution est en partie organisée avec des enfants bénévoles, âgés de 7 à 15 ans, qui s'engagent à faire du bénévolat "comme les adultes".