Du plan de relance de 100 milliards d'euros présenté officiellement le 3 septembre, 15 milliards seront alloués à l'innovation et aux relocalisations, annonce ce vendredi le Président Emmanuel Macron, lors de la visite d'un site du laboratoire Sequens à Villeneuve-la-Garenne.

15 milliards d'euros dédiés à l'innovation et aux relocalisations, annonce Emmanuel Macron

"Nous allons investir massivement sur les relocalisations. Dans le plan de relance qui sera d'un peu plus de 100 milliards d'euros, il y aura 15 milliards pour l'innovation et les relocalisations, et en particulier un milliard d'euros pour permettre, sur des projets très précis, d'apporter une aide de l'Etat qui aide à relocaliser", a déclaré Emmanuel Macron lors de la visite d'un site du laboratoire Sequens à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine).

Ce plan de relance économique sera présenté le jeudi 3 septembre.