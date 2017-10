150 000 emplois dans l'Economie Sociale et Solidaire en Bretagne

Ce mercredi débute la 10ème édition du mois de l'Economie Sociale et Solidaire. De nombreux événements sont programmés en Bretagne. L'occasion de voir le poids économique de ces entreprises un peu particulières.

A l'occasion du début ce mercredi du mois de l'Economie Sociale et Solidaire, Yann Cassagnou, chargé de mission à la Chambre Régionale de l'ESS, explique le poids de cette économie en Bretagne.

L'Economie Sociale et Solidaire représente 14 000 structures en Bretagne soit 150 000 salariés, c'est 14% de l'emploi breton. Un secteur très porteur qui créé de l'emploi. Ainsi "entre 2010 et 2015, 7000 emplois ont été créés en Bretagne autour de l'ESS. Il y a en a eu un millier l'an dernier", précise aussi Yann Cassagnou.

On trouve des entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs d'activité : marchand, mais aussi la santé, la solidarité et le sport. Ces entreprises ont un "projet d'intérêt collectif voire général", explique le chargé de mission de la Chambre Régionale de l'ESS. "Elles sont aussi dirigées par des personnes élues et leurs bénéfices sont réinvestis dans le projet d'entreprise."