C'est la plus grande braderie commerciale de France ! La braderie de Strasbourg se tient toute la journée du samedi 28 juillet dans l'hyper-centre. Sous haute surveillance.

Strasbourg, France

Dès 7 heures 30 samedi 28 juillet, les magasins de la Grande-île seront ouverts à Strasbourg pour la grande braderie. 150 à 160 mille visiteurs sont attendus. Un événement qui a renoué avec le succès l'an passé, après une édition 2016 qui était intervenue juste après l'attentat de Nice, et qui avait connu une baisse notable de la fréquentation.

Une mini foire aux vins."

Le succès de cette braderie est lié à plusieurs facteurs selon Pierre Bardet, directeur général des vitrines de Strasbourg qui organise la braderie. "C'est une ambiance bon enfant. Tout le centre ville est piéton. Il y a aussi le côté festif, comme une mini foire aux vins. Des bonnes affaire, et aussi des spectacles." L'inauguration, c'est à 12 heures, place Gutenberg avec le sosie officiel de Johnny.

La Grande-île bouclée

Comme pour les deux dernières éditions, des mesures de sécurités importantes sont mises en place. La circulation et le stationnement seront interdits à la circulation dans l'ensemble de l'hyper-centre de vendredi 27 juillet 22 heures à samedi 23 heures. Pas non plus de transports en commun. Dix points de contrôles sont prévus sur les ponts qui mènent à la Grande-île pour les piétons.