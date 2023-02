150 dirigeants des Alpes et du Rhône rejoignent la Convention des entreprises pour le climat

La Convention des entreprises pour le climat, à quoi ça sert ?

Raphaël Zaccardi, référent régional de la CEC - Nous sommes une association de loi 1901, donc à but non lucratif. Notre intérêt et notre seul objectif c’est d’aider les entreprises, d’accompagner les dirigeants à réfléchir à la transition et à mettre en route une feuille de route qui sera exigeante et ambitieuse pour chacune des entreprises à l'horizon 2030.

Combien d’entreprises avez-vous embarqué dans ce projet ?

Pour le bassin lyonnais et le bassin alpin nous allons être 150. L’aventure a démarré ce jeudi soir soir où pour la première fois ces dirigeants se sont rencontrés et on leur a expliqué un peu plus concrètement ce qui allait se passer et ce que l’on attend de ces entreprises.

Ces entreprises sont dans quels secteurs ? S'agit-il de grosses ou de petites entreprises ?

Pour la première séance, l’année dernière (il s'agissait alors d'une convention nationale, ndlr), il y avait principalement des grosses entreprises du territoire grenoblois. Par contre là nous avons la volonté et l’ambition d’être le plus représentatif possible de l’économie locale. Et donc nous avons à la fois des très grandes entreprises, certaines à plus de 5.000 personnes, par exemple Samse, ou des très petites, par exemple Caprin qui fabrique du textile sportif. Nous avons également des associations, des Scops (sociétés coopératives , ndlr), des entreprises familiales et des filiales de grands groupes.

Ces entreprises prennent-elles des engagements ?

Bien sûr ! Le premier engagement c'est que chaque dirigeant s'est engagé à venir en personne faire le travail. Donc ils vont travailler sur ce qu’on appelle une feuille de route. Ils vont rendre une feuille de route pour eux-mêmes, pour leur entreprise, une ambition, une vision et un cap à l'horizon 2030 : qu'est-ce que l'entreprise peut, doit faire pour se renouveler, pour se transformer ? Et ils vont donc partager ça avec les autres entreprises pendant tout le parcours, et ensuite ils vont pouvoir exécuter et mettre en route cette vision pour leur propre entreprise. Donc c’est engageant parce que justement ils viennent en personne et ils font le travail. Ce n’est pas juste une formation d’une journée ou d’une heure...

N'est-ce pas du "greenwashing", c’est-à-dire une façon pour les entreprises de verdir leur image ?

Le "greenwashing" c’est toujours une question effectivement qui arrive à chaque fois ! Donc nous avons fait l’exercice en amont, c’est-à-dire vérifier l’intention de chaque dirigeant qui se présentait à nous pour être intégré dans la promotion. Nous vérifions à la fois son intention et notre intention en tant que CEC. Et par contre tout est possible : on ne peut pas garantir absolument qu'il n’y ait pas de greenwashing. Mais jusqu’à maintenant pour les 150 de la première promotion, les entreprises ont vraiment joué le jeu, elles ont vraiment redéfini leurs modèles, ont vraiment remis en cause un certain nombre de d’acquis, ce qui était traditionnel. Et puis on est convaincus que les dirigeants sont responsables, ils savent ce qu’ils font quand ils s’engagent.