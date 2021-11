150 emplois créés par Intersport dans le nord de l'Indre-et-Loire

Intersport va créer 150 emplois à Autrèche en 2024. Après plusieurs mois de discussions avec la région Centre-Val de Loire et la communauté de communes du Castelrenaudais, l'entreprise a officiellement annoncé ce lundi 22 novembre l'implantation de sa future plate-forme logistique au bord de l'autoroute A10.

L'entreprise spécialisée dans les articles de sport voulait s'implanter dans la région Centre-Val de Loire pour sa position géographique. L'agence de développement économique de la région, DEV'UP, a alors proposé une dizaine de sites et c'est celui d'Autrèche qui a été sélectionné. "Pour les livraisons, l'emplacement en bordure de l'autoroute permet aux poids lourd d'utiliser le moins possible les voies secondaires", explique Philippe Jayet, secrétaire général d'Intersport.

Le site devrait employer près de 300 salariés à terme

L'objectif est de spécialiser la plate-forme logistique sur certains produits pour qu'elle les distribue à l'ensemble des magasins de l'enseigne en France. Le site d'Autrèche devrait se développer pour atteindre 84.000 m² et employer près de 300 salariés à terme. Philippe Jayet précise : "La totalité de la surface ne sera pas exploitée dans un premier temps." La première phase du projet devrait voir le jour au milieu de l'année 2024 et s'étendre sur 36.000 m².

Les 150 emplois créés dès 2024 seront divers avec des postes de préparateurs de commande, de caristes, de managers, mais également d'informaticiens ou de formateurs. Intersport proposera des formations, de quelques jours, agrées par l'état, avec "l'objectif d'intégrer des personnes qui ne sont pas issues du métier de la logistique, mais qui sont motivées", détaille Frédéric Grassart, directeur des opérations logistiques d'Intersport.

Une formation en lycée professionnel pourrait voir le jour

Concernant la formation, la région Centre-Val de Loire est également sur le front explique François Bonneau, le président de la région : "300 emplois, ça suppose un renouvellement chaque année qui est non négligeable donc nous allons travailler avec le rectorat pour proposer une formation qui répondra à ces besoins." Une formation en lycée professionnel pourrait donc voir le jour à la rentrée de septembre 2023.

L'implantation d'Intersport est une excellente nouvelle pour le territoire estime Brigitte Dupuis, présidente de la communauté de communes du Castelrenaudais et maire de Château-Renault : "Ça montre qu'il y a de l'attractivité même si on est la plus petite communauté de communes de l'Indre-et-Loire."

En plus de réduire le chômage, ce projet va également permettre "l'arrivée de nouvelle famille" selon Brigitte Dupuis qui estime que tout est prêt : "A Château-Renault, nous avons des projets de construction de maisons individuelles, de réhabilitations de logements par nos bailleurs sociaux, on attend ces familles avec impatience."