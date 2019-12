150 enfants Icaunais fêtent déjà Noël avec le secours populaire

Auxerre, France

Des enfants, des tous petits comme des plus grands, des bénévoles aussi : 150 personnes ont participé, ce mercredi après-midi à Auxerre, à la parade des "pères Noël verts" organisée par le Secours Populaire. Les participants ont recueilli des dons pour financer les opérations que l'association mène pendant les fêtes de fin d'années. Les enfants ont pu ensuite profiter d'un spectacle et d'un goûter offert salle Vaulabelle par le Secours Populaire.

Parmi les bénévoles qui encadraient les enfants, certains sont bénéficiaires. Claire, 62 ans , bénéficie de l'aide du secours populaire depuis deux ans. "Déjà il y a l'humanité, on se retrouve autour d'un café, on discute, on est beaucoup moins isolé. Et ça m'aide beaucoup. Après bien sûr, il y a l'aide matérielle, des vêtements et des colis alimentaire parfois. Je touche le RSA, 492 euros par mois et j'ai 460 euros de factures donc à la fin du mois il ne me reste rien. Grâce au secours populaire, je vais pouvoir offrir des cadeaux de Noël à mes enfants et petits-enfants", explique Claire.

Le 23 décembre; le secours populaire va aussi distribution des colis alimentaire avec des dindes, du saumon, des bûches pour permettre aux bénéficiaires d'avoir un vrai repas de fête.