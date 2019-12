150 Gilets jaunes et membres de syndicats dans les rues d'Orléans

Le cortège, composé de gilets jaunes de la métropole orléanaise et de membres des syndicats CGT, Solidaires et FSU

Orléans, France

Des chasubles jaunes fluo mais aussi les drapeaux rouges de la CGT, roses de Solidaires et blancs de la FSU. Ce samedi 14 décembre, un cortège d'environ 150 personnes a défilé dans les rues d'Orléans, depuis le centre commercial Place d'Arc jusqu'au café Starbucks quai de Loire.

Les manifestants sont allés du centre commercial Place d'Arc jusqu'au café Starbucks quai de Loire en passant par la rue de la République © Radio France - Mathilde Bouquerel

Syndicats et gilets jaunes unis contre la réforme des retraites

Pour les trois syndicats qui ont lancé l'appel à manifester, être dans les rues ce samedi 14 décembre était très symbolique.

C'est une convergence des luttes et des mécontentements

"Le samedi c'est le jour où les gilets jaunes manifestent depuis plus d'un an maintenant", explique Sylvie Lesne, professeur au lycée Pothiers et membre du SNES-FSU, "Le combat contre la réforme des retraites nous rassemble, c'est une convergence des luttes et des mécontentements."

La prochaine grande journée d'actions contre cette réforme est prévue pour le mardi 17 décembre.