150 gilets jaunes réunis aux Salons de Blossac à Poitiers pour réfléchir aux suites du mouvement

Poitiers, France

Les gilets jaunes de la Vienne ont organisé une réunion publique dans les Salons de Blossac à Poitiers. Une première depuis le début de la contestation qui a rassemblé environ 150 participants. A la veille du huitième week-end de mobilisation, l'objectif était de réfléchir sur les suites à donner au mouvement.

Plusieurs priorités ont émergé des discussions : ne plus agir chacun dans son coin sur son rond-point, s'unir et fédérer la colère. Des divergences sont aussi apparues sur les méthodes à employer. Certains veulent un mouvement "propre" qui ne doit "pas nuire aux petits commerçants et aux automobilistes", d'autres réclament un durcissement des actions.

Des commissions proposées

La création d'une dizaine de commissions a été proposée pour s'occuper des manifestations, des médias, de la communication ou encore des revendications avec, à chaque fois, des référents départementaux. Un participant a réclamé un lieu "où l'on pourrait tous se réunir régulièrement. Pourquoi pas sur un terrain vague derrière le centre commercial Auchan-Poitiers-Sud".

Reprise des actions

Sur le plan des actions, les manifestants ont prévu de remettre la pression dès samedi. Un rassemblement est notamment prévu à 10h au rond-point de Jardres sur la route entre Poitiers et Chauvigny.

Arrêté préfectoral

Dans les Deux-Sèvres, les services de l'état ont pris un arrêté interdisant la détention ou le transport de jerrycans de carburant, bidons d'alcool, feux d'artifice ou pétards jusqu'à lundi matin. Interdit aussi tout rassemblement aux rond-points de la Crèche près de Niort où se situent une importante zone industrielle et un centre routier.