150 grévistes EDF à la centrale de Civaux dans la Vienne

Civaux, France

150 employés d'EDF se sont rassemblés ce jeudi devant la centrale nucléaire de Civaux dans la Vienne. Soit 62% de grévistes selon les syndicats, ce qui représente un fort taux de mobilisation contre ce qu'ils appellent "le démantèlement du groupe".

Grosse mobilisation à Paris et en régions

Au niveau national, un salarié sur deux d'EDF selon les syndicats, et un sur trois selon la direction, ont répondu à l'appel intersyndical contre le projet "Hercule" de scission du groupe, dont une partie serait mise en bourse.

"L'énergie, ce n'est pas un produit comme un autre, on ne doit pas spéculer dessus", explique une salariée interrogée dans le cortège parisien.

Vers un EDF coupé en deux : une partie verte, une partie bleue

Le projet Hercule, présenté en juin dans ses grandes lignes, prévoit d'un côté un "EDF bleu" comprenant le nucléaire, les barrages hydroélectriques et le transport de l'électricité, et de l'autre, un "EDF vert" avec Enedis, EDF Renouvelables, Dalkia et la direction du commerce notamment.

L'entité bleue - donc le nucléaire - serait détenue à 100% par l'État, tandis que la verte, "qui regroupe toutes les activités qui ont des revenus garantis, soit les plus juteuses", selon les syndicats, serait introduite en bourse à hauteur de 35%.

"Ca répond à une logique purement financière" dénonce Emmanuel, 38 ans, qui travaille à la recherche et développement d'EDF. "Il y a un besoin de financement massif pour prolonger la vie des centrales, et EDF a une dette importante, d'où ce deal passé avec l'Etat et Bruxelles: on coupe l'entreprise en deux et, en échange de la privatisation des activités commerciales on pourra augmenter le tarif auquel EDF vend l'électricité nucléaire à la concurrence."

"Les gens demandent plus de service public mais ça, c'est la fin programmée du service public de l'électricité" pour Ingrid, 30 ans, également à la R&D.

Bruno Le Maire n'a pas pris sa décision

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a assuré mardi qu'"aucune décision" n'avait été prise sur le projet, tout en assurant que "l'intégrité" du groupe serait garantie. Le chantier complexe de la réorganisation d'EDF avait été lancé l'an dernier par le président Emmanuel Macron. C'est à sa demande que le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, doit remettre des propositions à la fin de l'année.