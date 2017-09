1500 manifestants contre la réforme du Code du travail à Besançon

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé ce mardi contre les ordonnances réformant le Code du travail. Malgré la pluie, les manifestants étaient 1500 à Besançon.

"Merci patron, merci Macron", le refrain a été repris en choeur place de la Révolution à Besançon avant de lancer le cortège dans les rues du centre-ville. En demi-teinte par rapport aux précédentes mobilisations contre la loi travail, la manifestation des opposants à la réforme du Code du travail lancée par le gouvernement a tout de même mobilisé quelques 1500 personnes selon la police, 2000 selon la CGT.

Se faire traiter de fainéants ou de cyniques, ça met la rage" - Julien Marcout, prof de maths à Gray

Alors qu'est-ce qui mobilise encore les manifestants ? "C'est surtout le mépris, souligne Julien Marcout, professeur de mathématiques venu de Gray en Haute-Saône. On s'est fait traiter de fainéants et de cyniques, ça met la rage. Et après c'est le fond, car on voit des cadeaux aux gros patrons, et dans le même temps on baisse les APL pour les étudiants, pour les retraités la CSG, les salaires sont bloqués, etc. Aujourd'hui il y a une aspiration à un autre partage de richesses."

D'autres comme Sandrine, employée de bureau à Besançon s'indignent d'un déni démocratique : "On nous considère comme des quantités négligeables. Même si Macron est passé, on ne l'a pas forcément élu, et on est là pour lui dire qu'il ne peut pas forcément faire tout ce qu'il veut. Le plus important, c'est ceux qui sont dans la rue."

Les opposants à la réforme du Code du travail remettront le couvert le 21 septembre, à l'appel de la CGT.