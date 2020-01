Les employés de Teisseire en grève redoutent la suite du plan d'économie dans l'entreprise

Crolles, France

Les 350 salariés de Teisseire sont depuis hier en grève reconductible. Ils protestent contre un plan de sauvegarde de l'emploi, engagé depuis novembre. Florent Duc, secrétaire CGT du CSE de Teisseire précise ce vendredi matin sur France Bleu Isère : "On a eu des avancées lors des deux premières négociations [...] et arrivé à la troisième négociation on a eu un recul de la direction [...] Nous souhaitons de meilleures indemnités et des mesures d'accompagnements."

Des suppressions de postes chaque année ?

Le groupe britannique Britvic, qui a racheté Teisseire en 2010, souhaite revendre trois usines d'embouteillage de jus de fruits (La-Roche-sur-Foron, Béziers et Nantes) au groupe néerlandais Refresco. Florent Duc regrette ce dégraissage et craint que ce ne soit qu'un début : "On a l'impression que la marque profite de ce plan de sauvegarde pour faire le ménage. [...] Ca fait déjà quelques années qu'on est rentré dans une politique de restriction budgétaires [...] On se dit que tous les ans, il va falloir faire des économies et ça fait quelques années que la direction nous montre que c'est fait uniquement sur le personnel."

La marque Teisseire fête ses 300 ans cette année et c'est la première fois qu'elle connaît une grève d'une telle ampleur, qui regroupe l'usine et le siège.