Retour à la normale dimanche pour le traitement des déchets en Ile-de-France assure le Syctom

C'est ce que promet le président du Syctom, l'organisme qui s'occupe du traitement des déchets de 85 communes franciliennes. Jacques Gautier assure que la réquisition des personnels va permettre de rallumer les fours et mettre fin à un "scandale écologique".

Île-de-France, France

C'est la conséquence de la réquisition des personnels, prise par le préfet de police. Les trois incinérateurs du Syctom vont reprendre leur travail de traitement des déchets et la situation devrait revenir à la normale ce week-end. Les usines de Saint-Ouen et d'Ivry "ont repris ou vont reprendre le travail" précise Jacques Gautier ce vendredi matin sur France Bleu Paris, "pour incinérer et valoriser les 6.000 tonnes de déchets que nous recevons chaque jour".

Un "scandale écologique"

Alors que les poubelles s'entassaient depuis quelques jours sur les trottoirs parisiens, "nous serons en mesure dès aujourd'hui de traiter l'ensemble des déchets apportés alors que jusqu'à présent nous étions obligés de les dériver vers de l'enfouissement vers la grande région parisienne ce qui était un scandale environnemental. 200 gros porteurs transportaient ces déchets tous les jours soit 50 tonnes de CO2 en plus quotidiennement".

Moins de chauffage

Autre souci pour le Syctom, "pendant que les fours sont arrêtés nous ne pouvons fournir la vapeur et participer au chauffage de 300.000 foyers parisiens et des hôpitaux de l'AP-HP, soit dix millions de kilowatts / heure par jour".