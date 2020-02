Les familles monoparentales, de plus en plus victimes du surendettement

Île-de-France, France

Le surendettement recule en Ile-de-France, et c'est une bonne nouvelle si l'on se base sur les chiffres des dossiers déposés auprès de la Banque de France, mais le président de l'association Crésus qui vient en aide aux ménages en difficulté met en garde : "Le nombre de dossiers déposés ne reflète pas forcément la situation des ménages" explique Jean-Louis Kiehl, président de la fédération des associations Crésus invité de mercredi matin de France Bleu Paris, "certains tirent le diable par la queue et n'osent pas déposer un dossier de surendettement. C'est le cas notamment des primo-accédants ou de seniors en difficulté".

De plus en plus de familles monoparentales touchées

Et ces publics là sont de plus en plus nombreux précise Jean-Louis Kiehl : "on a un accroissement des foyers monoparentaux et travailleurs pauvres qui n'ont pas pris de crédit et se trouvent en difficulté pour les fins de mois, notamment à cause des loyers trop élevés".

La solution : un registre des crédits

Les crédits à la consommation sont moins mis en cause que ces dernières années : "nous avons encore des ménages qui cumulent les crédits à la consommation mais c'est plus rare. Le seul moyen de prévenir le surendettement, ce serait un registre des crédits où avant d'octroyer un prêt la banque ou l'organisme de crédit doit vérifier l'endettement des ménages. Nous sommes l'un des derniers pays européens a ne pas l'avoir mis en place".

La situation particulièrement compliquée en Ile-de-France

En Ile-de-France, nous sommes particulièrement touchés par le surendettement pour plusieurs raisons explique Jean-Louis Kiehl : "le SMIC ne suffit pas aujourd'hui pour vivre en région parisienne. de nombreux ménages ne demandent les aides comme les APL, il y a près de 13 milliards d'aides non réclamées. Après les gens s'isolent, et certains perdent même le goût de la vie".

Pour une aide, vous pouvez contacter l'association Crésus en Ile-de-France.