La relance éco : l'appel de 16 parlementaires auvergnats pour sauver les filières laitières AOP et IGP

Huit députés et huit sénateurs auvergnats, dont les quatre parlementaires cantaliens, ont cosigné cette lettre ouverte pour attirer l’attention du Chef de l’Etat et du ministre de l’Agriculture sur la situation de la filière laitière, confrontée à un effondrement des ventes de fromages consécutivement à la crise sanitaire. Ils relèvent que les AOP et IGP d’Auvergne, qui font état de pertes de 60 à 90 % de volumes selon les filières, "sont plus particulièrement impactées, en raison des spécificités de leurs modes de commercialisation et de la présence de nombreuses petites et moyennes entreprises de transformation, qui n’ont pas la capacité de faire face à un tel bouleversement des modes de distribution et de consommation".

Dans ce courrier à la présidence envoyé début avril, les 16 parlementaires demandaient au gouvernement de mettre en oeuvre rapidement des solutions "pour éviter une catastrophe économique et la destruction de millions de litres de lait". Depuis le début de la crise du Coronavirus, les filières fromagères ont vu leurs ventes s'effondrer avec la fermeture des restaurants, des rayons à la coupe des grandes surfaces et l'interdiction des marchés. Les consommateurs ont boudé les achats plaisir comme le fromage pour acheter en priorité des produits de première nécessité. Une crise qui intervient au moment où la production laitière atteint son pic saisonnier ce qui contraint parfois les producteurs laitiers à jeter leur lait.

"Une réponse polie, circonstanciée mais qui ne répond pas aux attentes"

La réponse de l'Elysée parvenue à la fin du mois n'est pas à la hauteur des espérances des élus signataires de la lettre ouverte ni des acteurs des filières laitières. Vincent Descoeur regrette qu'au delà des aides prévues par le fond de solidarité financé par l'état et les régions, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation ne propose pas un plan de soutien aux producteurs laitiers et aux fromagers AOP et IGP d'Auvergne. "Un plan pour voler au secours de la viticulture vient d'être annoncé par le gouvernement, c'est une réponse comme celle-là qu'on attend! C'est à dire un vrai plan national de soutien pour faire en sorte que les AOP arrivent à négocier cette crise qui va encore prendre de l'ampleur dans quelques semaines."

Dans sa réponse, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron souligne que "le gouvernement travaille avec les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité ( INAO ) afin de mettre en place une procédure rapide pour permettre aux fromages sous appellation d'origine qui le souhaitent, d'adapter temporairement les critères de leur cahier des charges pour faire face à la crise actuelle, notamment en permettant la congélation d'une partie des volumes de fromage." Le ministère de l'agriculture explique qu'il souhaite aussi pouvoir mettre en place au plus vite des mesures de régulation du marché afin d'atténuer le déséquilibre entre l'offre et la demande. Des mesures qui ne pourront être prises qu'avec l'accord de la commission européenne. Une précision qui fait bondir Vincent Descoeur le député LR du Cantal : "On ne peut pas se satisfaire de réponse qui consiste à dire que la question à été portée devant l'Europe, sinon à force de nous faire parvenir des réponses de ce type on va finir par nourrir le sentiment que finalement l'Europe s'avère être un frein plus qu'une solution".

Notre premier partenaire avant l'état, c'est le consommateur - Michel Lacoste

Michel Lacoste, éleveur et producteur de lait dans le Cantal, est également le président du conseil national des appellations d'origine laitières. La réponse du chef de l'état ne le satisfait pas non plus. Lui aussi attendait des propositions plus concrètes pour aider la filière laitière en difficulté. "Les réponses sont complètement décalées par rapport aux réalités du monde agricole", dit-il. "La situation nécessite une intervention urgente de l'état, il faut mettre en place des mesures fiscales pour accompagner les entreprises et compenser les pertes enregistrées. Sur la durée nous avons besoin d'aides pour mettre en place des moyens de communication pour valoriser les filières AOP et toucher le consommateur. Il faut aussi que l'on puisse introduire nos fromages dans la restauration notamment scolaire".

Pour faire face à la crise du Covid-19 et pour soutenir la consommation de fromage, la filière a lancé au début du confinement une campagne nationale de communication "Fromagissons" dans laquelle les producteurs en difficulté appellent les consommateurs à manger du fromage et des AOP d'Auvergne si possible, en solidarité avec eux, car comme le rappelle Michel Lacoste " Notre premier partenaire avant l'état c'est le consommateur".

Les cosignataires :