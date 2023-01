160,4 millions d'euros : c'est le coût définitif de Co'met à Orléans

L'opération "transparence" était attendue : elle a eu lieu, ce jeudi soir, en conseil métropolitain. Charles-Eric Lemaignen, vice-président d'Orléans métropole en charge des grands équipements, a dévoilé l'ensemble des dépenses réalisées pour la construction de Co'met - ce vaste ensemble qui regroupe une Aréna, un palais des congrès et un parc expo, entré progressivement en service depuis septembre dernier. Verdict : le coût final s'élève à 160,4 millions d'euros (hors taxes), alors qu'il avait été annoncé à 110,6 millions d'euros (hors taxes) lors de la signature du marché avec Bouygues en juillet 2017. Un coût final qui correspond au chiffre révélé par France Bleu Orléans début janvier .

Cette hausse spectaculaire de + 45% regroupe en fait 4 types de surcoût.

Le marché passé avec Bouygues (MGP, "marché global de performance) = au final, 141,8 millions d'euros (soit 31,2 millions d'euros supplémentaires). La réévaluation est due aux révisions contractuelles des prix de construction mais pas aussi et surtout au changement de la jauge de l'Aréna qui est passée de 8 000 à 10 000 places, à la transformation de l'Aréna en salle non seulement de sports mais aussi de spectacles et avec un plafond réhaussé pour le tennis, à la création d'un auditorium dans le palais des congrès, et aux ajouts de certains équipements mystérieusement oubliés lors de la conception initiale (friteries, rideau de jauge, cube de diffusion vidéo...) Les "prestations intellectuelles" liées aux études de marché = 2,5 millions d'euros Les travaux pour l'accessibilité au site = 7,6 millions d'euros. Cela correspond essentiellement à la création de la nouvelle station de tramway. Les réseaux informatiques et numériques = 8,5 millions d'euros.

L'équipement final n'est pas celui qui avait été voté

"Sans doute avons-nous fait des erreurs, reconnaît Matthieu Schlesinger, le maire DVD d'Olivet. L'erreur qui me saute aux yeux, c'est qu'on n'a pas expliqué qu'à l'arrivée, ce n'est pas le même projet que celui que nous avions voté. La grande salle de sports est devenu une Aréna à la fois pour le sport et pour les spectacles, on a ajouté un auditorium, etc." Conclusion : tous ces ajouts rendent la comparaison difficile entre le coût initial et le coût final. "Peut-être y-a-t-il eu de la précipitation lors de la définition du marché, poursuit Matthieu Schlesinger ; la vraie question, c'est : aurions-nous payé moins cher si tout avait été inclus dès le début ? C'est difficile à dire."

Un équipement différent de ce qui avait été voté ? L'argument est repris par Christophe Chaillou, le maire PS de St-Jean-de-la-Ruelle, mais pour tirer la conclusion que si tout avait été annoncé dès le départ, il n'aurait pas voté en faveur de ce projet... "En tout cas, pas dans le contexte économique actuel." Les autres élus de gauche, eux, ont préféré insister sur la nécessité, désormais, de bien utiliser et donc de rentabiliser Co'met - sachant que la métropole versera 1,2 millions d'euros par an pendant 9 ans à GL Events, le délégataire chargé de gérer l'ensemble, au titre de la subvention de fonctionnement.

La métropole peut faire un investissement de cette ampleur tous les 10 ans

Les chiffres qui n'ont pas bougé, en revanche, sont ceux des subventions dont a bénéficié le projet Co'Met : 26 millions d'euros apportés par le Département du Loiret, 9,4 millions par la Région Centre-Val de Loire et 6,9 millions d'euros par l'Etat - soit un total de 42,3 millions d'euros. "Le coût supporté par la métropole est donc in fine de 118 millions d'euros, calcule Michel Martin, le vice-président de la métropole chargé des finances. Ce n'est pas un coût insurmontable. Le niveau de notre dette va grimper à 630 millions d'euros, c'est en fait le niveau que nous avions atteint après la construction de la 2ème ligne de tram en 2012. Cela confirme que notre métropole peut réaliser un gros investissement tous les 10 ans", conclut-il.