160 emplois pour produire du saumon, à Boulogne-sur-mer ?

Écrasé par les annonces d’investissement chez Astra-Zeneca et chez Coca-Cola, dans le Dunkerquois, un projet est passé un peu inaperçu. Et pourtant, lors du salon « Choose France », à Versailles, il a aussi été question de Boulogne-sur-mer, avec un investissement majeur autour du saumon.

Boulogne-sur-Mer, France

160 emplois créés et 175 millions d’euros d’investissement. Le projet de l'entreprise Pure Salmon est de construire, à Boulogne, sur le port ou ailleurs, une ferme aquacole pour produire 10 000 tonnes de saumon, par an. Il faut dire que la demande est forte.

Il s’agirait de créer de grands bassins, à terre, avec une eau totalement contrôlée, ce qui évite l’utilisation d’antibiotiques et éloigne les pesticides et les micro-plastiques. Objectif : se démarquer des saumons norvégiens, élevés dans des cages en mer.

Une première ferme en Pologne

Soutenus par l’Etat, la région et l’agglomération du Boulonnais, ce projet est porté par un groupe d’investisseurs, 8F Investment partners, basés à Singapour. En 2018, en Pologne, ils ont déjà construit une ferme, plus petite que celle envisagée à Boulogne. Elle sert de démonstrateur et de centre de formation. Les élus s’y sont rendus, et notamment Frédéric Cuvillier.

Au total, le projet porte sur huit fermes de ce type partout dans le monde (Etats-Unis, Chine ou Japon). Et si Boulogne a attiré l’attention, et a été choisie face à la Sardaigne, c’est grâce à sa spécialisation dans la transformation du poisson. Cela fait deux ans que le projet mûri en secret.