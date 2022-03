1 607 heures : les syndicats remettent le couvert dans les écoles à Grenoble

Négociée en fin d'année dernière et officiellement en vigueur depuis le 1e janvier dernier, la réforme dite "des 1 607 heures" sur le temps de travail des agents des collectivités, provoque encore des remous à Grenoble. Ce lundi était marqué par grèves et manifestation.

Comme un air d'automne en ce début de printemps dans les écoles grenobloises. Comme en fin d'année dernière ce lundi a été marqué par un mouvement de grève des agents de service dans les cantines, des Atsem (agents spécialisé des écoles maternelles) et des animateurs périscolaire "contre l'application des 1 607 heures". Les modalités d'application de la réforme à Grenoble ont beau avoir été déjà discutées en septembre-octobre-novembre et avoir été validées en conseil municipal en décembre, la CGT, FO, la CFDT, la CFTC, Sud et la CNT ne l'entendent pas de cette oreille.

Prendre en compte le temps de préparation

Ce lundi les agents étaient donc invités à la grève et au rassemblement devant l'hôtel de ville à 11h30. Au moins les agents les plus directement concernés par ce qui est pour les syndicats une distorsion d'égalité. Pour ces agents de la DEJ, direction éducation jeunesse, de la ville de Grenoble la réforme s'est en effet traduite par 28h de travail en plus par an, 7 minutes par jour, intégrées dans une réforme de l'organisation qui leur permet ainsi selon la mairie de trouver du temps pour se réunir, aborder collectivement les difficultés liées à leur travail et se former. Mais en fait "ces 7 minutes quotidiennes les agents les font déjà, explique Mylène Piersantelli, déléguées CFDT, quand elles commencent leur travail à 6 heures et demi elles ne sont pas là à 6h30, mais à 6h10 ou 6h15 !". Un temps supplémentaire avant ou après le travail qui par ailleurs a été pris en compte pour d'autres agents "comme dans les bibliothèques, explique Catherine Midey, elle aussi de la CFDT, il a été négocié qu'une personne qui ferme la bibliothèque à 19h.. elle ne quitte pas la bibliothèque pile à 19h". Pour les syndicats les 28h demandées aux agents de la DEJ sont donc "28 heures en plus des 1 607 heures !".

La mairie de Grenoble entre syndicats... et Préfecture

Au fond "nous ne voulions pas qu'ils appliquent cette loi scélérate, cette réforme, explique Jérôme Sauvignac, de la CGT, en parlant des élus, et ils l'appliquent avec zèle !". Pourtant la municipalité grenobloise a tellement dit, pendant les épisodes précédents, qu'elle était opposée à la loi qu'on aurait pu finir par croire... que c'était elle qui poussait ses agents dans la rue. Une mairie qui se trouve d'ailleurs, concernant l'application de la réforme, dans le collimateur de la Préfecture de l'Isère. En effet, initialement les Atsem qui travaillaient moins que les collègues des autres services devaient rattraper plus de 28h. Elle a gardé cette limite en mettant en avant "objectivement" explique l'adjoint au personnel Pierre Meriaux, "des critères de pénibilité du travail" qui permettent de sursoir à l'application pleine et entière des 1 607 heures. Sauf que l'Etat ne l'entend pas de cette oreille et adresse une "mise en demeure" avant un possible recours. Cependant la ville de Grenoble ne semble pas avoir l'intention de revenir aujourd'hui sur les modalités qu'elle a mises en place. Ni face à la Préfecture à qui elle "va répondre". Ni face aux syndicats à qui elle promet seulement de voir "les ajustements possibles", "avant la rentrée 2022".

Côté chiffres il y a eu, selon la mairie de Grenoble, 50 Atsem en grève ce lundi sur 197 (25 %), 40 agents d'entretien sur 250 : 16%, 11 animateurs référents/relais sur 78 (14%) et 104 animateurs périscolaires sur environ 500 (20%). Avec cette précision de la ville que "ces animateurs étant tous à temps partiels, ils ne sont pas concernés pas les 1607h". Réunis à la mi-journée devant l'hôtel de ville les quelques 70 manifestants sont aussi allé faire du bruit près des bureaux des élus.