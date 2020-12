Pour Louna, le service civique à Auxerre c'est que du bonheur

Louna, pourquoi avoir choisit l'épicerie solidaire d'Auxerre pour effectuer ton service civique ?

J'ai obtenu en juillet un bac pro gestion administration, mais ce n'est pas la voie que je souhaitais poursuivre. J'avais envie d'aider les autres. J'ai choisi le service civique et l'épicerie solidaire était là pour m'accueillir.

Quelles sont vos activités à l'épicerie solidaire ?

Je fais un petit peu de tout. L'accueil des clients, je prends les appels téléphoniques. Je fais aussi de la mise en place de produits dans le magasin. Je participe à l'organisation du Noël de l'épicerie. J'ai contacté les bénéficiaires qui peuvent venir chercher un cadeau qui leur ait offert. Les gens avec qui je travaille ont tout le temps le sourire. Du coup , moi aussi et c'est très agréable.

Du point de vu personnel, ça vous apporte quoi ce service civique ?

J'ai pris confiance en moi. Ce qui n'était pas le cas durant les années de collège et de lycée. J'ai eu pas mal de difficultés à communiquer avec les autres. C'est très différent ici. Je vis une belle expérience et je me sent à ma place.

Et une fois le service civique terminé en avril, vous savez déjà ce que vous allez faire ?

J'ai deux envies très différentes. Une formation pour travailler dans la décoration d'intérieur et la peinture comme mon papa. J'ai peint des murs et posé le carrelage avec lui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce qui me tente également c'est un BTS économique , social et familial. Le contact que j'ai ici avec les gens en difficulté me donne envie d'aller plus loin. Mon objectif c'est de pouvoir les aider davantage dans leurs démarches et les problèmes financiers ou autres qu'ils peuvent rencontrer.