"Nous avons fermé notre discothèque il y a un an sans savoir que ça serait peut-être la dernière fois"

Un patron de boîte de nuit en Touraine prend la parole un an après avoir dû fermer son établissement. Un an sans jamais pu rouvrir une seule journée. Plutôt qu'être maintenu sous perfusion, Nicolas Brouant demande à l'Etat une seule indemnisation à hauteur du fonds de commerce de sa discothèque.

Secteur le plus touché par les restrictions sanitaires, le monde de la nuit et ses discothèques seront les dernières à pouvoir rouvrir ( photo d'illustration )

Sa discothèque à La Croix-en-Touraine, c'est 16 ans de sa vie. Nicolas Brouant, ancien DJ est le patron du New Vegas. Une boîte de nuit désespérément vide et silencieuse depuis tout juste un an, comme toutes les autres en France.

"J'ai très mal vécu ce week-end car ça nous replonge un an en arrière, quand nous avons fermé notre discothèque le samedi matin sans savoir que ça serait peut-être la dernière fois. C'est 16 ans de notre vie, c'est 16 ans de travail. Donc forcément, gros sur le coeur. _Mon épouse ne veut même plus mettre les pieds dans notre boîte de nuit tellement elle souffre_."

Un an après, rien n'a changé, pas de perspectives. On court après les aides de l'Etat qui nous permettent quand même de maintenir notre entreprise à flot et de payer nos salariés. Mais _nous, les patrons, nous sommes les grands oubliés_. Personnellement, je n'ai rien touché du tout, zéro, que dalle. Donc on est en train de piocher dans nos réserves personnelles, c'est à dire ce qu'on avait préparé pour nos retraites. Personnellement, j'ai essayé de me réinventer en créant une petite activité d'infographies".

Ils demandent à l'Etat de les indemniser à hauteur de leur fonds de commerce

" A l'initiative de Sabine Ferrand ( présidente de l'UMIH en région Centre-Val de Loire ), on s'est dit, et si nous allions chercher les indemnisations de nos fonds de commerce. En clair, arrêtons ces aides qui sont balancées dans le vide car si ça se trouve au final quand on va rouvrir, tout ça va s'écrouler.

Et demandons à l'Etat : donnez-nous une bonne fois pour toute l'indemnisation de notre fonds de commerce. Avec cette somme, celui qui voudra attendre pour rouvrir, et bien il attendra en piochant dans cette somme. Celui qui veut se réinventer et changer d'activité il pourra le faire en transformant son établissement grâce à cette somme. Idem pour celui qui veut tout arrêter et quitter le monde de la nuit. A titre d'exemple, aujourd'hui, le New Vegas représente 390 000 euros de chiffre d'affaire annuel."

Cette proposition doit être à nouveau présentée au ministre des PME Alain Griset à la fin du mois.