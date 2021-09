Logement sociaux : "La loi est kafkaïenne" selon le maire d'Izon dans le Libournais

Entre 2014 et 2019, le nombre de logements collectifs autorisés s'élevait à 212.000 par an, c'est tombé à 180.000 en 2020 et cela accroit la pression sur les prix et les loyers. Le constat du premier ministre Jean Castex le pousse à demander aux maires de construire davantage. Il annonce donc que le gouvernement va prendre en charge le coût de l'exonération de la taxe foncière pour les logements sociaux. Une décision saluée par le maire socialiste d'Izon, entre Bordeaux et Libourne. Pourtant Laurent de Launay n'a que 7,5% de HLM sur sa commune et s'il respectait la loi il devrait en construire 413 d'ici la fin de son mandat.

Construire plus, est-ce possible sur votre commune ?

Laurent de Launay : "S'il s'agit de construire davantage de logements que ce qu'a fait ma prédécesseure, c'est jouable. S'il s'agit de construire comme me demande l'Etat 413 logements sociaux d'ici 2026, c'est absolument impossible. D'abord parce que je n'ai pas le foncier disponible. Ensuite, je suis en secteur périurbain et il est hors de question que l'on construise des immeubles de cinq étages, il est évident que ça ne passerait pas. Et puis enfin, et surtout, je n'ai pas une commune qui est structurée pour accueillir 413 logements sociaux d'ici quatre ans, ça ferait plus de 1.000 personnes, juste sur des logements sociaux d'ici la fin du mandat. Je n'ai pas les écoles, je n'ai pas le réseau d'assainissement d'eaux, je n'ai pas le réseau hydraulique je n'ai pas les infrastructures sportives, la voirie nécessaire pour accueillir autant de personnes en si peu de temps.

Donc, aujourd'hui, vous préférez payer les pénalités ?

LdL : Absolument pas. Je dis simplement que cette loi, dans sa mise en œuvre, à Izon, commune périurbaine sous pression foncière, en zone humide, telle qu'elle est préconisée est kafkaïenne !

Mais vous payez effectivement ces pénalités ?

On paye aujourd'hui 150.000 euros de pénalités par an. Je le regrette. Cette pénalité pourrait potentiellement être doublée d'ici deux ans. Je fais tout ce que je peux, en toute sincérité et de bonne foi, pour faire face à nos obligations au regard de la loi en matière de production de logements sociaux. J'ai parfaitement conscience de l'urgence sociale et du droit élémentaire qui consiste à pouvoir se loger simplement. L'objectif fixé par la loi est à mon sens, inatteignable.

Le gouvernement s'engage à prendre en charge le coût de l'exonération de la taxe foncière pour les logements sociaux, c'est quelque chose qui vous aiderait ?

Il est bien évident que ce serait un moindre mal. Si cette annonce est suivie d'effets à très court terme, je salue cette annonce. C'est en effet quelque chose qui est bon à prendre pour nos communes. Simplement, ce n'est pas suffisant. Je devrais construire une deuxième école, c'est entre 6 et 8 millions d'euros. Je devrais refaire complètement notre réseau d'assainissement et revoir de fond en comble notre réseau hydraulique, il me faudrait X millions pour le faire. Il est bien évident que même si c'est bon à prendre, ça ne serait pas suffisant.