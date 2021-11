Grève des sages-femmes : pas d'accouchement à la clinique Pasteur de Guilherand-Granges

Les seize sages-femmes du service maternité de la clinique Pasteur à Guilherand-Granges sont en grève. Elles répondent à un appel national pour demander davantage de personnels et des revalorisations de salaires. Le service a en partie fermé ce vendredi 26 novembre.

"Je suis triste de ne pas travailler. J'insiste sur le fait que nous savons que notre action engendre des désagrément pour nos patientes qui seront réorientées sur les structures voisines, ainsi que pour nos collègues du secteur public. Mais nous nous battons aussi pour nos patientes, pour une meilleurs prise en charge autant en qualité qu’en sécurité", explique Céline, sage-femme à la clinique privée Pasteur à Guilherand-Granges. Elle et ses collègues font grève ce vendredi 26 novembre. Faute de sages-femmes, il ne pourra pas y avoir d'accouchement.

C'est un gros coup, inédit. "C'est la première que nous ne répondons pas à une réquisition", confie Laurence, autre sage-femme du service. Il faut dire que légalement, les réquisitions de service doivent être remises en main-propre aux soignants grévistes, ce qui n'a pas été fait explique-t-on. Voilà pourquoi il n'y a pas de sages-femmes ce vendredi matin à la clinique Pasteur de Guilherand-Granges.

Taper une bonne fois du poing sur la table

La direction a anticipé cette grève en transférant dès ce jeudi des patientes vers Tournon. D'autres transferts vont suivre ce vendredi. Un service minimum de soins est malgré tout assuré notamment par la présence d'un gynécologue-obstétricien.

Cette action est surtout pour les personnels une manière de taper un bon coup sur la table pour dénoncer une situation qui, disent-ils, se détériore d'année en année. Les tâches se multiplient mais les effectifs restent stables. Ils sont calculés sur le même mode depuis 1998. "Or, explique Laurence. Nous avons des tâches administratives, nous faisons les IVG médicamenteux, les échographies, les accouchements sous péridurale, ..."

À Guilherand-Granges, les sages-femmes par groupe de deux se relaient toutes les 12 heures pour environ 850 naissances chaque année. "Inutile de vous dire qu'aujourd'hui gérer quatre salles d'accouchement, avec quatre femmes qui accouchent en même temps, c'est extrêmement compliqué", rajoute Laurence.

Une lettre envoyée jusqu'au gouvernement

Les sages-femmes réclament ainsi des augmentations d'effectifs pour soulager les équipes et faire face à la crise des vocations, "les étudiantes ne vont plus au bout de leur cursus", souffle Céline. Peut-être de quoi attirer des jeunes, en début d'année prochaine, une prime de 240 euros net par mois doit compléter les salaires. Mais il faut passer par des revalorisations globales voire une refonte totale de la grille salariale des sages-femmes selon les professionnels du privé moins bien rémunérés que dans le public. Selon les études citées par Céline, "il y a 25% d'écart de salaire entre une sage-femme du privé et de l'hôpital public".

92% des sages-femmes de la Fédération de l'Hospitalisation Privée - soit 2049 personnes - ont signé une lettre qui a été transmise aux directions des établissements, de l'ARS ainsi qu'au gouvernement.