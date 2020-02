17 chefs de service de l'hôpital du Mans démissionnent de leurs fonctions administratives

Le 14 novembre 2019, plus de la moitié des 300 médecins de l'hôpital du Mans s'étaient mis en grève (archives)

Le Mans, France

"Les contraintes imposées par les politiques de santé successives depuis 15 ans, ne nous permettent plus d’exercer notre profession correctement" : dans un courrier en date du 11 février 2020 et dont France Bleu Maine a pris connaissance avant qu'il ne soit rendu public, 17 médecins chefs de service de l'hôpital du Mans actent leur "démission de [leurs] responsabilités administratives comme bon nombre de [leurs] collègues signataires de la lettre adressée à Madame la Ministre de la Santé et rendue publique le 14 janvier 2020".

Ces praticiens ont choisi d'officialiser cette décision pour la Saint Valentin, ce 14 février 2020 marquant une nouvelle journée d'action dans le secteur de la santé en forme de "déclaration d'amour à l'hôpital public".

Un sentiment de désespérance

Dans cette lettre adressée au directeur du centre hospitalier et au président de la commission médicale d'établissement, ils écrivent : "C’est avec tristesse et colère que nous vous remettons notre démission tout en alertant sur le risque de laisser s’installer un sentiment de désespérance au sein de l’hôpital . Nous espérons tous que notre geste entrainera une réaction du pouvoir qui permettra au service public hospitalier de retrouver les moyens qui avaient , dans le passé, permis à la France d’être à la tête du classement mondial des systèmes de santé".

Reprenant les revendications du collectif Inter-Hôpitaux, les médecins signataires demandent "la mise en place d’un plan d’urgence concerté à l’échelle régionale et nationale". Ils réclament "une revalorisation significative du salaire des soignants et des jeunes médecins afin de restaurer l’attractivité de la filière hospitalière". Ces praticiens plaident aussi pour une augmentation des budgets des hôpitaux, estimant que les mesures déjà annoncées par Agnès Buzyn "ne serviront qu'à proposer des primes éparpillées et ne résoudront en rien l'énorme problème d'investissement des hôpitaux".

Les 17 médecins veulent "une révision profonde du mode de financement" et "une modification de la gouvernance, avec un renforcement de l’implication des médecins et des soignants".

La liste des médecins démissionnaires