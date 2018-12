17 millions d'euros de crédits pour les hôpitaux de Bourgogne-Franche-Comté

Bourgogne-Franche-Comté, France

La Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé dégeler près de 415 millions d'euros de crédits pour les établissements de santé. Sur cette somme, près de 17 millions vont aller aux établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté, dans les huit départements.

Les établissements publics et privés pratiquant une activité de médecine, chirurgie obstétrique vont recevoir treize millions d'euros. Les établissements publics recevront, eux, trois millions pour leurs activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation (SSR). 900 000 euros concerneront les cliniques privées spécialisées dans les soins de suite et de réadaptation et la psychiatrie.