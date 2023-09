17 postes sur la sellette pour sauver la mission locale de Nîmes-Métropole

Frédéric Escojido, conseiller délégué à l'enseignement supérieur et à la Ville de Nîmes

Un plan de départ volontaire vient d'être décidé à la mission locale de Nîmes-Métropole : 17 postes concernés sur les 106 existants. C'est l'un des points du plan de redressement proposé ce jeudi. Le million d'euros collecté la semaine dernière auprès de l'État, la ville, l'agglo et la Région va permettre d'assainir la situation.

Mais pour garantir l'avenir, au-delà du plan de départ volontaire pour 17 salariés, deux audits seront lancés : le premier auprès des salariés sur le fonctionnement de cette mission locale et le second sur une réforme statutaire et de la gouvernance.