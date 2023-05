170 suppressions de postes annoncées à l'usine Hutchinson de Châlette-sur-Loing

L'usine Hutchinson de Châlette-sur-Loing, filiale du groupe Total, fabrique des pièces en caoutchouc pour l'industrie automobile et l'aéronautique. Au début du mois, lors d'un comité social et économique exceptionnel, les représentants du personnel ont appris que la direction envisage de redimensionner son atelier "raccord", celui qui produit des durites pour les voitures. 160 à 170 postes doivent être supprimés." On est en plein bouleversement du secteur automobile avec la montée en puissance de l'électrique. C'est assez inévitable" confie un délégué syndical. Pour l'instant, les discussions sont encore en cours avec la direction. Mais, un accord sur un plan de départ volontaires pourrait être trouvé.

"Une nouvelle saignée" dénonce le maire de Châlette

Il y a trois ans déjà, en juin 2020, Hutchison avait annoncé la suppression de 195 postes sur son site du Loiret. À ce jour, 120 personnes sont déjà parties dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. "Ce plan social est toujours en cours et Hutchinson annonce déjà une nouvelle saignée" s'indigne le maire communiste de Châlette-sur-Loing, Franck Demaumont. Dans un communiqué envoyé ce lundi à la presse, il dit "s'opposer fermement à ces suppressions d'emplois dans un contexte économique déjà difficile pour la ville et le bassin d'emplois montargois". Il doit rencontrer les syndicats de l'usine ce mercredi pour définir un plan d'action. Pour lui, c'est le site tout entier et son millier de salariés qui est aujourd'hui menacé.