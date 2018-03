Nîmes, France

Le cortège est parti du parvis des arènes, direction la préfecture. Un cortège de cheveux blancs et de drapeaux multicolores. Tous ici ont le sentiment que l'on touche à une retraite pourtant bien méritée. "45 heures par semaines, on a transpiré notre retraite", estime Olivier. "On a cotisé pendant 40 ans pour avoir une retraite correcte. Tailler dedans, même symboliquement, ça ne se fait pas", abonde André. "Au moment où l'on peut profiter de notre travail, on nous demande un effort, toujours un effort de plus", désespère Abel.

Il est où, mon pouvoir d'achat ?!"

Et même si cet effort peut sembler modéré, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Marie-Jo. "Ça représente 31 euros en moins par mois, mais dans le même temps, tout a augmenté. Tout mis bout à bout, j'ai 100 euros de moins par mois. Il est où, mon pouvoir d'achat ?!" se demande la retraitée. Quant aux compensations : hausse du minimum vieillesse, suppression progressive de la taxe d'habitation, Josie ne veut pas en entendre parler pour l'instant : "J'y croirai quand je le verrai". Marie-Jo et Josie attendent de voir... Verdict en 2020.

Interpellé ce mercredi par des retraités, Emmanuel Macron a répondu qu'il "assumait" ses réformes.

Ehpad : "Ça devient de la maltraitance"

Aux côtés des retraités : les personnels des Ehpad qui dénoncent leurs conditions de travail et les condition de vie des résidents en maisons de retraite. Leurs revendications : de meilleurs salaires, l'abrogation de la réforme du financement des Ehpad, et surtout un ratio d'un salarié -tous personnels confondus - pour un résident, contre 0,6 en moyenne actuellement.

Derrière ces chiffres : des êtres humains. "C'est le rendement d'une usine", dénonce Joëlle Devleeschauwer, aide-soignante au centre hospitalier du Vigan. "Sept minutes pour une toilettes, cinq pour un repas. Ça devient de la maltraitance. Ces gens-là ne méritent pas d'être traités ainsi, ils sont dépendants et ont besoin de nous. Si jamais quelqu'un a envie d'aller aux toilettes, il peut arriver que nous n'ayons pas le temps et il devra faire sur lui, c'est indigne !"