175 bougies à souffler pour Thuasne, le spécialiste du textile médical à Saint-Étienne

France Bleu Saint-Étienne Loire : Bon anniversaire ! Les temps semblent avoir bien changé depuis l'arrivée des ateliers Thuasne dans le quartier Bellevue de Saint-Étienne au début des années 1910 !

Elizabeth Ducottet : La petite entreprise est devenue grande ! Aujourd'hui, nous avons à Saint-Étienne quatre sites différents qui sont dans le même quartier et qui sont le produit de notre expansion et de notre savoir-faire. On était d'abord spécialisés dans les soins de l'ulcère veineux avant de se concentrer sur d'autres pathologies : les troubles musculo squelettiques, les entorses, les pertes de ligaments du genou. On s'est aussi spécialisés dans l'accompagnement des malades du cancers avec une offre de dispositifs pour traiter ces pathologies, comme celle du lymphœdème

Et vous êtes encore pleine d'ambitions, avec notamment l'ouverture de deux filiales à l'international : une en Suisse et une autre en Australie. Pourquoi avoir choisi ces pays-là ?

L'Austrlie, parce-que ça nous permet d'avoir une base dans le pacifique. C'est très loin d'ici et ça nous permet donc de traiter des patients de ces zones là, notamment de la Nouvelle-Zélande, avec les produits qui sont faits à Saint-Étienne, ce qui est pour nous une fierté. Et la Suisse, parce que sans être un pays de l'Europe, c'est un pays très proche où nous sommes maintenant totalement intégrés. Nous avons maintenant une vraie filiale, une vraie implantation qui nous permet vraiment d'être intégré dans le système de santé suisse.

Une ceinture lombaire fabriquée par l'entreprise stéphanoise Thuasne - Thuasne

C'est le bon moment, selon vous, pour investir ? Vu le contexte économique international ?

La période est toujours propice aux investissements ! Il faut lutter contre ces crises difficiles et successives que nous traversons. Nous ont traversé le vide, c'était une épreuve importante. Nous sommes en train de traverser cette deuxième crise du coût de l'énergie, du coût des fibres, de l'inflation. Eh bien nous ne renoncerons pas à l'investissement. Nous de l'avons jamais fait et ne le ferons jamais.

Toujours pilotés depuis Saint-Etienne. C'est important pour vous aussi ?

La fidélité au territoire, pour nous, c'est quelque chose qui résonne très fort. La fidélité, bien sûr à nos collaborateurs mais aussi à tout l'environnement du territoire : aux universités, au centre hospitalier universitaire dans lequel nous avons des études cliniques. On travaille aussi avec l'École des mines, donc, si vous voulez, c'est une réalité territoriale très forte dans laquelle nous nous inscrivons depuis le début et que nous voulons surtout continuer.