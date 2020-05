18.000 familles de l'Yonne vont recevoir l'aide exceptionnelle de solidarité

Cette aide de 150 euros par foyer et 100 euros par enfant à charge va être attribuée prochainement aux familles les plus modestes de l'Yonne. Les jeunes adultes de moins de 25 ans en situation précaire devraient toucher 200 euros d'aide entre le 1er et le 15 juin 2020.