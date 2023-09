18% des Français vivent à découvert, alerte le Secours populaire

À l'occasion du lancement de sa campagne "Pauvreté-Précarité", le Secours populaire publie ce mercredi les résultats de son baromètre annuel. Selon ce sondage réalisé par Ipsos, 60% des Français et 55% des Européens estiment qu'au cours des trois dernières années leur pouvoir d'achat a diminué. "La situation financière des Français continue d'empirer", alerte l'association qui a interrogé les sondés sur leur capacité à épargner au cours de l'année.

18% des Français vivent à découvert

Près de la moitié d'entre eux (47%) affirment qu'ils sont parvenus à mettre de l'argent de côté en 2023 en dépit de l'inflation.

Mais 34% des sondés considèrent que "leurs revenus leur permettent juste de boucler leur budget" et 18% disent vivre à découvert, c'est trois points de plus qu'en 2022. Cette proportion varie selon la catégorie sociale : 31% des ouvriers, 25% des employés et 24% des personnes interrogées ayant un niveau d'étude inférieur au baccalauréat déclarent ainsi être à découvert.

La part des Français ayant un proche en situation de pauvreté continue de progresser et dépasse les deux tiers des sondés cette année (67%), indique encore l'association qui constate que de plus en plus de foyers rencontrent des difficultés pour faire trois repas par jour (un tiers), pour pratiquer une activité sportive ou de loisirs ou encore pour payer une mutuelle (un quart).

Difficultés croissantes pour se nourrir et se soigner

45% des sondés ont notamment rencontré des difficultés financières pour payer certains actes médicaux mal remboursés par la Sécurité sociale cette année, contre 39% en 2022. C'est encore plus compliqué pour les foyers modestes : 63% des foyers dont le revenu mensuel net est inférieur à 1.200 euros ont du mal à assumer ces frais de santé.

46% des Français peinent, en outre, à faire face aux dépenses liées à leurs enfants, comme l'achat de fournitures scolaires, de vêtements ou la cantine. Près de la moitié des personnes interrogées (45%) ont par ailleurs rencontré des difficultés à payer leurs dépenses d'énergie, contre 41% en 2022.

Stratégies

Les populations les plus vulnérables ont de plus en plus le sentiment d’être proches de basculer dans la précarité, notamment les ouvriers et les parents, s'alarme le Secours populaire. 58% des sondés ont ainsi déjà eu le sentiment d'être sur le point de connaître une situation de pauvreté (76% des 35-44 ans, soit 9 points de plus qu'en 2022 ; 74% ouvriers et 71% des personnes vivant avec un enfant de moins de 18 ans). 38% ont même déjà vécu cette situation.

Face à l'inflation galopante, 94% des Français confient avoir déjà recherché les petits prix et les promotions au moment de faire leurs courses depuis ces deux dernières années. Ils sont 72% à avoir déjà choisi de ne plus acheter de viande. 53% affirment même ne pas toujours manger à leur faim pour pouvoir nourrir leurs enfants.

Méthodologie

La 17e édition de ce baromètre a été conduite en France par téléphone du 17 au 18 juin 2023 auprès d'un échantillon de 996 personnes âgées de 16 ans et plus. Pour l'Europe, le sondage a été réalisé par Internet du 7 au 27 juin 2023 auprès d'un échantillon représentatif de 10 000 Européens âgés de 18 ans et plus dans dix pays (France, Allemagne, Grèce, Italie, Moldavie, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie).