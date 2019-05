19 338 postes à pourvoir en 2019 dans la Somme

Jean-Pierre Tabeur, directeur territorial Pôle Emploi dans l'Aisne et la Somme

Amiens, France

Selon les résultats d'une enquête Pôle Emploi sur les besoins en main d'oeuvre dans la Somme, les entreprises projettent de recruter 19 338 personnes en 2019. C'est le plus haut niveau de projet de recrutement enregistré dans notre département : c'est 30 % de plus qu'en 2018 indique Jean-Pierre Tabeur, le directeur territorial de Pôle Emploi dans la Somme et dans l'Aisne.

La logistique recrute

Portés par Amazon, le géant du e-commerce installé à Boves, les secteurs de la logistique et des transports concentrent la majorité des postes à pourvoir. L'agroalimentaire et les services sont le troisième pôle d'activité de la Somme. Sans surprise, la restauration peine toujours à recruter.

Tous ces secteurs d'activités sont aujourd'hui complémentaires précise Jean-Pierre Tabeur : les recrutements sont saisonniers et permettent par exemple de rejoindre une entreprise logistique en hiver et de travailler dans l’agroalimentaire en été imagine le directeur territorial de Pôle Emploi.

Le savoir-être prime sur le niveau de compétences des candidats

Il y a du travail et des candidats pour y répondre assure Jean-Pierre Tabeur qui rappelle que des formations et un accompagnement individualisé peuvent être proposés par Pôle Emploi aux candidats intéressés. Et peu importe si ils ne sont pas du métier selon le directeur territorial qui assure qu'aujourd'hui les entreprises préfèrent le savoir-être aux compétences. La capacité à travailler en équipe, à être autonome ou à s’adapter sont la priorité des recruteurs.

L'interview du directeur territorial de Pôle Emploi dans la Somme et l'Aisne est à réécouter ici