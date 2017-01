19 entreprises iséroires au CES de Las Vegas, le grand salon mondial de l'innovation

Du pommeau de douche connecté au détecteur d'odeur en passant par la mesure de la qualité de l'air, l'innovation Made in Isère s'affiche au Consumer Electronic Show de Las Vegas. Isabelle Guillaume, déléguée générale de Minalogic était l'invité de France Bleu Isère matin.

Elles sont 19, 19 start-up venue de l'Isère et qui ont installé leur stand au CES de Las Vegas, la grand-messe de l'innovation électronique qui se tient comme chaque année dans la capitale mondiale du jeu. A quelques heures du lancement officiel de l'édition 2017, nous avons joint là-bas Isabelle Guillaume, déléguée générale de Minalogic, le Pôle de compétitivité Auvergne-Rhône-Alpes. Minalogic accompagne les entreprises lors de ce grand rendez-vous devenu incontournable comme le souligne Isabelle Guillaume:

C'est le lieu où l'ensemble des grands groupes du monde entier savent que s'ils veulent venir renifler et sentir les innovations de demain, c'est là qu'il faut qu'ils viennent (...). Il faut savoir très très vite attirer l'attention des gens que vous rencontrez. Et le but c'est d'avoir de la visibilité au niveau de la presse, et puis c'est trouver des partenaires et des clients.