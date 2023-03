19 établissements ont été fermés suite à des contrôles sanitaires, l'an dernier, en Indre-et-Loire

Neufs agents du service de la protection des populations ont réalisé près de 400 contrôles sur des marchés, dans des restaurants ou des commerces de bouche l'an dernier. Ces visites ont débouché sur 50 mises en demeure pour exiger des professionnels qu'ils améliorent tel ou tel point pour ne plus mettre leurs clients en danger. "Ce qui représente un risque pour le consommateur, ça peut venir de mesures d'hygiène catastrophiques, un mauvais nettoyage des lieux ou une mauvaise désinfection des matériels" souligne Fany Molin, la directrice départementale de la protection des populations (DDPP).

"Il faut que le personnel soit correctement formé à l'hygiène, au nettoyage, à la désinfection, ainsi qu'au respect de la chaîne du froid et aux règles de cuisson et conservation des denrées" précise-t-elle. Les contrôles durent environ une heure. Parmi les nombreuses données vérifiées, on peut citer la température des frigos, la date de péremption des produits, la présence de lave-mains, etc.

19 fois la préfecture a estimé que des bouchers, boulangers ou restaurateurs, souvent des fast-food, faisaient courir un vrai risque à leur clientèle. "Il y a notamment des fast-food, précise Patrice Latron, le préfet d'Indre-et-Loire, des petits commerces avec moins de moyens, qui souvent ouvrent rapidement et où on n'est pas toujours au courant des règles de sécurité sanitaires. On est parfois aussi assez négligent".

15% de fermetures administratives en plus par rapport à 2019

Le nombre d'établissements fermés suite à un contrôle sanitaire insatisfaisant a donc augmenté d'environ 15% en Indre-et-Loire, en 2022, par rapport à 2019, la dernière année de référence. Par exemple, pendant les confinements, de nombreux professionnels ont congelé des denrées qu'ils ont servies ensuite mais sans forcément les décongeler de la bonne manière. "Normalement, la décongélation doit se faire dans une chambre froide entre zéro et quatre degrés, insiste Didier Kozohon, un des neufs agents de la DDPP. Le problème, c'est que souvent la décongélation est faite à température ambiante ou alors dans des bassines d'eau. Dans ces conditions-là, la densité microbienne se développe à une vitesse fulgurante".

Les résultats des contrôles sont visibles par tous sur internet

Les 19 établissements fermés administrativement l'an dernier ont rouvert au bout de quelques jours, mais quelques-uns n'ont jamais fait les travaux de mises au normes. Ils n'ont donc pas repris leur activité.

Et notez que vous pouvez consulter les résultats des controles sanitaires en allant sur le site https://www.alim-confiance.gouv.fr/ . Les établissements contrôlés figurent sur une carte interactive. Il suffit de cliquer dessus pour savoir quelle est leur note en matière d'hygiène.