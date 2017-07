19 radars fixes bâchés par les buralistes dans le Bas-Rhin

Contre le paquet de cigarette à 10 euros: les buralistes ont bâché des radars automatiques dans la nuit de jeudi à vendredi un peu partout en France. Une vingtaine de radars fixes ont ainsi été mis provisoirement hors d'état de fonctionner dans le Bas-Rhin.

19 radars automatiques bâchés dans le Bas-Rhin dans la nuit de jeudi à vendredi: une action des buralistes dans le cadre d'une mobilisation partout en France. Ils dénoncent le passage du paquet de cigarette à 10 euros. « Par cette action, c’est un véritable tir de sommation que nous lançons, vis-à-vis du gouvernement, comme du Parlement. Il est hors de question d’accepter un paquet à 10 €, alors que 27,1% du tabac est encore acheté aux frontières, sur internet ou dans la rue ! » explique Patrice Soihier, Président de la Chambre Syndicale du Bas-Rhin.

Pour des mesures spécifiques dans les régions frontalières

Dans le Bas-Rhin, les buralistes demandent plus de contrôles aux frontières, en particulier dans le tram entre Strasbourg et Kehl ou encore le rétablissement de restrictions très strictes d'importation de tabac et plus d'actions coup de poing des forces de l'ordre dans les régions frontalières, sur les circuits de livraison des colis dans les quartiers où le trafic de tabac est organisé.