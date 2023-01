190 postes proposés à l'aéroport de Nice par la société Avia Partner

La société Avia Partner c'est 12000 salariés en Europe. Elle est implantée sur l'aéroport de Nice depuis 30 ans et va recruter 190 personnes en 2023.

ⓘ Publicité

Avia Partner s'occupe de l'enregistrement et de la livraison des bagages, du déchargement des avions, de son avitaillement, et du guidage au sol.

Frederic Ordener le DRH de l'entreprise était l'invité de France Bleu Azur ce mercredi 11 janvier il précise : "Nous recherchons tous types de profils, des jeunes, des séniors, des personnes en reconversion, des demandeurs d'emplois, des personnes en situation de handicap et nous allons les former. Les salaires sont entre 2000 et 2500 euros par mois".