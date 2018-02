Isère, France

On a cru pendant très longtemps qu'on ne pouvait pas greffer les noyers, et donc cultiver la noix... "sauf en Dauphiné" sourit Olivier Ellena, historien de profession et membre de la confrérie de la noix de Grenoble. En Isère, on savait greffer le noyer dès le XVIIème. A l'époque, il s'agit d'une culture d'appoint qui ne sera exploité à grande échelle que bien plus tard, fin XIXème, début XXème.

Des "Grenoble walnuts" sur le port de New-York en 1830

Mais on aurait tord de réduire l'expansion de la noix de Grenoble aux ravages du phylloxéra qui obligèrent bon nombre de paysans à se reconvertir. Car la noix de Grenoble bénéficie dès le XIXème siècle d'une grande notoriété. Olivier Ellena a même retrouvé dans les chroniques commerciales de journaux new-yorkais la trace du célèbre fruit sec du Dauphiné. Dès 1830 on débarquait des sacs de "Grenoble walnuts" sur les quais des ports américains de la cote Ouest...

Au début du siècle dernier, la demande est au rendez-vous et l'offre a du mal à suivre. Des producteurs peu scrupuleux se mettent à mélanger les noix de Grenoble avec d'autres fruits, venus d'ailleurs. La profession doit s'organiser : on crée une fédération, puis on définit une zone géographique en 1927. En juin 1938, la noix de Grenoble obtient l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée. C'est le premier fruit à obtenir ce label en France.

980 producteurs aujourd'hui

Le Gand Séchoir à Vinay © Radio France - Lionel Cariou

Aujourd'hui 80 ans plus tard l'appellation (AOC, puis AOP, appellation d'origine protégée) regroupe 980 nuciculteurs principalement en Isère, Savoie et Drôme. Ils produisent entre 10 000 et 15 000 tonnes de noix de Grenoble par an. 60 % sont exportés. Un musée, Le Grand Séchoir basé à Vinay, retrace l'histoire et la culture de la noix de Grenoble.