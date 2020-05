1er jour de dé-confinement en Corse

La Corse se remet en marche progressivement. Bon nombre d'entreprises ont repris du service dès ce matin. La plupart des commerces non indispensables ont pu rouvrir leurs portes et accueillir de nouveau les clients, avec, bien sûr, plusieurs gestes barrières à respecter.

A Ajaccio par exemple, Alain est gérant d'une boutique de confection pour homme dans la rue Fesch : «tout est opérationnel. _Nous sommes présents, masqués, avec du gel hydroalcoolique partout dans le magasin_, et un désinfectant vapeur pour les articles essayés », précise-t-il, « ce matin, on a déjà fait 3 ventes. C'est pas l'affluence des grands jours, mais il faut bien redémarrer ! »

Les commerçants expliquent les nouvelles règles aux clients, non sans humour © Radio France - Marion Galland

Catarina est vendeuse dans une boutique de lingerie sur le cours Napoléon. Elle souffre déjà du protocole sanitaire : « d'habitude, c'est convivial, on a envie de disucter... là, avec tout cet équipement, on a chaud, on entend mal, les conditions ne sont pas top. Je ne suis pas convaincue qu'on puisse continuer dans le temps comme ça », conclut-elle.

Des commerçants parfois partagés

Les commerçants ont réorganisés leurs boutiques pour le déconfinement © Radio France - Marion Galland

François est gérant d'une boutique de décoration, sur le cours Napoléon (qui fait également salon de thé en temps normal), son sentiment est partagé : « on est partagé entre excitation et responsabilité d'accueillir nos clients dans des conditions sanitaires optimales, désinfection des mains et port du masque obligatoire dans le magasin. Mais _paradoxalement, on espère qu'il n'y aura pas trop de monde non plus... pour la sécurité de tous_, il vaut mieux que la sortie du confinement soit progressive », achève François.

Des automatismes à acquérir

Distances de sécurité et port du masque sont deux des principales mesures mises en place dans les commerces © Radio France - Maxime Becmeur

Devant un magasin d'électroménager de Furiani, les établissements Bianchi, le patron, Jean-François Bianchi, fait passer les messages de prévention, les nouvelles habitudes à prendre, la queue à l'extérieur du magasin, les distances de sécurité, l'installation des vitre en plexiglas : «les gens savent qu'il faut un masque ; nous ne pouvions pas en fournir à la première heure ce matin. _Tout à l'heure est passé un artisan qui n'avait pas de masque, il est allé le récupérer dans son véhicule, apparemment, c'était juste un oubli, un manque d'automatisme.._.», explique Jean François Bianchi.

Et puis, malgré la reprise, les équipes ne sont pas au complet : « nous avons renforcé nos équipes en prévision de la réouverture du magasin, mais l'activité ne reprend que lentement, alors nous travaillons toujours en équipe réduite», conclut le patron des établissements Bianchi.