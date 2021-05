Muguet du 1er mai : "Les clients ont besoin de fleurs" en cette période, selon une fleuriste mayennaise

Qui dit 1er mai, dit les traditionnels brins de muguet. Cette année, ils ont fleuri plus tôt avec les températures douces du printemps. Certains d'entre vous en ont peut-être dans leur jardin, mais vous pouvez aussi en trouver chez la plupart des fleuristes, comme à Bonchamp-lès-Laval. Élisa Daburon s'est installée dans la commune il y a un an et demi, elle essaye de se diversifier pour attirer les clients.

"Un fleuriste sans muguet, ce n'est pas un fleuriste"

Les muguets ont fleuri depuis quelques jours déjà, grâce au soleil qui a permis "aux fleurs de sortir plus vite de terre", explique la fleuriste Elisa Daburon. Elle gère L'Atelier d'Elisa à Bonchamp-lès-Laval : sa boutique est prête pour accueillir les clients à la recherche des traditionnels brins de muguet. Pour les attirer, la fleuriste propose des compositions avec du muguet. "On peut lier la fleur coupée avec de la rose ou d'autres fleurs", détaille-t-elle. Elle les vend aussi en pot, "ce qui permet d'être replanté en pleine terre et de pouvoir repartir d'une année sur l'autre".

L'Atelier d'Elisa vend également des compositions à base de muguet. © Radio France - Maïwenn Bordron

Elisa Daburon a conscience que beaucoup de clients ont déjà du muguet dans leur jardin, mais c'est important pour elle d'en avoir. "Un fleuriste sans muguet, ce n'est pas un fleuriste", glisse-t-elle, en riant.

Ça reste la fleur traditionnelle du 1er mai.

Elisa Daburon, fleuriste

Pour cette fleuriste de Bonchamp-lès-Laval, la période est propice aux muguets : "On est sur des périodes où les clients ont besoin de fleurs et ont besoin de ces traditions", assure-t-elle.