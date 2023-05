1er-Mai : 540 personnes interpelées, 406 policiers et gendarmes blessés, annonce Gérald Darmanin

Au lendemain des défilés du 1er-Mai , qui ont rassemblé 800.000 personnes en France selon le ministère de l'Intérieur, 2,3 millions selon la CGT, Gérald Darmanin a dressé un bilan sur le plan sécuritaire. Selon le ministre, "il y a eu exactement 540 interpellations dans toute la France, dont 305 à Paris", a-t-il déclaré sur BFMTV.

Par ailleurs, il a indiqué que "406 policiers et gendarmes" ont été blessés dans toute la France, dont 259 à Paris. "Il faut avoir les sanctions pénales les plus fermes contre ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre", a-t-il ajouté, appelant à une "loi anti-casseurs". À Paris, un policier a été brûlé au 2e degré au visage et au bras par un cocktail Molotov," il est encore hospitalisé", a précisé le ministre. En France, "61 manifestants ont été blessés, dont 31 à Paris", a ensuite ajouté Gérald Darmanin.

Darmanin appelle Mélenchon à condamner les violences

Gérald Darmanin en a profité pour appeler "solennellement" Jean-Luc Mélenchon à condamner les violences contre les policiers. Le ministre de l'Intérieur a condamné une "complicité morale indirecte peut-être, mais extrêmement grave de la part de dirigeants politiques qui n'appellent pas au calme. Où est la condamnation de Monsieur Mélenchon contre l'attaque de ce policier ? Elle est où ?", s'est-il interrogé.

Plusieurs dirigeants de la France insoumise, dont Alexis Corbière et Manuel Bompard, ont condamné lundi soir et mardi matin les violences contre les policiers.