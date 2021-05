1er mai à Saint-Etienne : "Pas envie que mon fils devienne un précaire de l'emploi, un précaire de la vie"

Des convictions, des inquiétudes, des slogans et de la pluie : cocktail des traditionnels défilés du 1er mai dans la Loire après plus d'un an d'une crise sanitaire qui a largement redistribué les cartes dans le monde du travail et dans la société.

Ils étaient plusieurs centaines, 2000 selon les syndicats dans les rues de Saint-Étienne pour le traditionnel défilé du 1er mai, pour la fête du travail. 900 toujours selon les syndicats à Roanne, malgré le froid, malgré la pluie. Des manifestants qui ont battu le pavé pour rappeler la nécessité de se battre pour les droits des travailleurs dans une période où tout est chamboulé. De l'inquiétude pour l'avenir, pour l'assurance chômage, pour les retraites.

Témoignages de manifestants

Dominique, travailleuse dans les centres sociaux ,constate chaque jour l'aggravation de la précarité dans le monde du travail : "On vient de vivre une année au niveau du travail quand même un peu spéciale avec du télétravail pour ceux qui pouvaient, du chômage partiel pour ceux qui ne pouvaient pas. Des gros questionnements sur notre avenir quand on est en poste et puis aussi des envies de changement dans le travail. Et c'est important aussi de se retrouver. Il y a des gens que je ne vois qu'en visio. Donc là, c'est l'occasion de se retrouver, de se voir en vrai et ça fait très plaisir".

Marie Hélène, travailleuse sociale, est effrayée par la précarité galopante et la société qu'elle va laisser à son fils venu manifester avec elle : "On a de plus en plus de familles qui ont perdu leur emploi, qui sont devenues encore plus précaires. Il y a des lois qui sont en train de se préparer, soit qui vont entrer en vigueur et qui vont les précariser encore plus. La loi sur l'assurance chômage, sur la réforme des retraites. Ce matin mon fils me demandait pourquoi manifester le 1er mai alors que c'est la fête du Travail. Je lui ai expliqué que c'était la fête du Travail et qu'on devait défendre ce que des gens ont réussi à acquérir au fil des années. Qu'on le faisait pour nous, mais qu'on le faisait pour lui aussi parce qu'on a pas envie qu'il devienne un précaire de l'emploi et un précaire de la vie".

Jean-Marc, ancien cadre une entreprise d'électro-mécanique aujourd'hui à la retraite. Pour lui, ce 1er mai est celui d'une lutte toujours plus forte pour une vie décente et pour des libertés assurées : "Il y a une incertitude encore plus grande qu'avant. C'est pour cela qu'il faut continuer de manifester quand il y a besoin. C'est le cas aujourd'hui. Le monde d'après, contrairement à ce que beaucoup espèrent, ça va être difficile pour qu'il soit mieux qu'avant. Il va falloir se battre. Depuis on est quand même rabaissées très bas. Il y a des gens qui, à mon avis, s'arrangent très bien de la pandémie, mais pas moi".